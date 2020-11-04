Американские СМИ показали первые результаты экзит-полов на выборах президента США. Дональд Трамп и Джозеф Байден одерживают победу в первых своих штатах.

Первые результаты экзит-полов на выборах американского президента опубликовало издание The Guardian. Данные пока есть только по трем штатам – Кентукки, Вермонт и Западная Вирджиния.

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Сколько баллов получают кандидаты:

Дональд Трамп – 13,

Джозеф Байден – 3.

Штаты, в которых выиграл Трамп:

Кентукки,

Западная Вирджиния.

Штаты, в которых выиграл Байден:

Вермонт.

Что означают баллы на выборах президента США

В Соединенных Штатах Америки действует такая избирательная система, когда победителя определяют не прямым количеством голосов избирателей, а за его победами на голосованиях в разных штатах.

На самом деле все просто – действует некая система "победитель получает все". Например, в штате Калифорния, где наибольшее количество избирателей, все – это 55 избирательных баллов.

В остальных штатов это количество меньше в зависимости от количества избирателей. Меньше всего, а это всего 3 балла, получают кандидаты в 7 штатах: Аляска, Делавэр, Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вермонт, Вайоминг, а также столичном округе Колумбия.

По итогам голосования избирателей уже голосует коллегия выборщиков в каждом штате. Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, который получил наибольшее количество голосов, но законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила.

В отдельных регионах за нарушение даже предусмотрены наказания. Количество выборщиков соответствует количеству баллов, которые может заработать кандидат в конкретном штате.