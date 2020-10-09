Российские силовики задержали активиста Pussy Riot Александра Софеева, который участвовал в вывешивании радужных флагов в центре Москвы. Суд признал его виновным в нарушении порядка и арестовал активиста на 30 суток.

В феврале 2020 года на парня уже составляли протокол за акцию в поддержку заключенных в здании Госдумы. Об этом сообщает Интерфакс.

Важно В день рождения Путина на его администрации вывесили флаг ЛГБТ: фото

Поэтому суд, учитывая повторное "правонарушение", решил арестовать Софеева.

Как Москву украсили флагами ЛГБТ

7 октября глава Кремля Владимир Путин отмечал свой 68 день рождения. Специально к "всероссийскому празднику" движение Pussy Riot вывесило радужные флаги ЛГБТ на здании администрации Путина и других административных зданиях России.

Радужные флаги также появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и органов внутренних дел в Басманном районе Москвы.

В следующие сутки правоохранители задержали четырех участников акции. Всех их отпустили под обязательство о явке.

Как Путин относится к ЛГБТ

Почти во всех своих интервью Путин подчеркивает, что к представителям ЛГБТ-сообществ в России "относятся нейтрально". В то же время официальная российская политика направлена на дискриминацию ЛГБТ, а пропаганда "нетрадиционных ценностей" запрещена на законодательном уровне.

А российское Федеральное агентство новостей (ФАН), которое связывают с приближенным к Путину олигархом Евгением Пригожиным, обнародовало агитационный ролик, призывающий россиян проголосовать за поправки в Конституцию на референдуме. В видео пугают: если не проголосуете за поправки, выберите Россию, где детей из приютов усыновляют геи.