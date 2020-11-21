Создали террористическую организацию и планировали взорвать здание Федеральной службы безопасности России. В таких преступлениях обвинили 3 учащихся 9 класса из города Канск Красноярского края. Но дело в том, что подрывать они собирались здание в компьютерной игре Minecraft.

Все началось с открытки

Ученики 9 класса из Красноярского края, двое 14-летних юношей, летом 2020 года попали в переплет: они расклеивали в родном городе Канск незаконные листовки, пишет телеграмм канал BAZA .

Читайте также В России пассажира маршрутки убили из-за просьбы одеть маску

В листовках дети выражали поддержку аспиранту Московского государственного университета Азату Мифтахову. Того арестовали в феврале 2019 по обвинению в нападении на офис "Единой России" – путинской партии.

Может, ничего бы и не случилось с подростками, и их выходки остались бы без внимания правоохранителей, но одну из листовок они наклеили на здание ФСБ (Федеральной службы безопасности).

Конечно, юношей быстро нашли, задержали, а вместе с ними еще несколько их товарищей. Свою вину они полностью признали (по словам родных, "под давлением следователей").

Террористическая переписка

И вдруг история получила неожиданное продолжение: у российских силовиков наконец дошли руки до телефонов подростков, которые изъяли и приобщили к материалам дела. А там была переписка о "террористических намерениях".

В чем еще провинившихся юноши? В компьютерной игре Minecraft они построили офис ФСБ, который намеревались "взорвать". Это настолько поразило ФСБ, что двух детей закрыли под домашний арест, а одного вообще в СИЗО.

Их обвинили в создании террористической организации. Теперь юношам грозит до 10 лет в колонии.