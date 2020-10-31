Россия готова помочь Армении в конфликте с Азербайджаном, но есть условие
РФ согласилась предоставить Армении "всю необходимую помощь" в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Однако назвала условие – боевые действия нужно перенести на территорию Армении.
В России уже отреагировали на полученное от Армении письмо с просьбой о помощи, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
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В МИД России подтвердили приверженность союзническим обязательствам в отношении Армении, в частности тем, вытекающих из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами от 29 августа 1997 года.
Согласно договору, Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении,
– говорится в заявлении.
Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи. В частности, он попросил российского лидера помочь "обеспечить безопасность".
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