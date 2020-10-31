РФ согласилась предоставить Армении "всю необходимую помощь" в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Однако назвала условие – боевые действия нужно перенести на территорию Армении.

В России уже отреагировали на полученное от Армении письмо с просьбой о помощи, сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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В МИД России подтвердили приверженность союзническим обязательствам в отношении Армении, в частности тем, вытекающих из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами от 29 августа 1997 года.

Согласно договору, Россия предоставит Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении,

– говорится в заявлении.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи. В частности, он попросил российского лидера помочь "обеспечить безопасность".

Важно! 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. О нем Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. Однако его нарушают, как и предыдущие два. 30 октября стороны достигли согласия не стрелять в мирные объекты и гражданское население. Больше о ситуации в регионе читайте по ссылке.

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