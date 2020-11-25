Российская сторона вновь срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменений в Конституцию и особого статуса Донбасса на 50 лет. В "Слуге народа" заявили, что минский и нормандский форматы бесполезны, однако борьбу нельзя останавливать.

Имеющиеся форматы переговоров с Россией не действуют

Ситуацию относительно переговоров с Россией, а также требований оккупантов по Донбассу прокомментировал в фейсбуке нардеп от "Слуги народа", председатель постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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По его словам, Россия снова срывает переговоры в Минске. И это в очередной раз свидетельствует о том, что минский формат не способен решить проблему Донбасса, как и нормандский. Чернев подчеркнул, что сейчас они не действуют, как не давали результатов в течение прошлых 6 лет.

Нардеп подчеркнул, что даже план Кравчука, который некоторые считали слишком уступчивым, они тоже отвергли.

Россияне теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границы и особый статус Донбасса на 50 лет. Что бы мы им ни предложили, они всегда выдвинут нам неприемлемые условия и обвинят в неготовности к переговорам,

– заявил Чернев.

Он добавил, что мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда. Ведь не было еще в истории случая, когда бы Россия добровольно вернула кому-то хоть клочок захваченной земли.

Кроме того, Россия понимает: если Украина вернет Донбасс, то сразу перейдет к теме Крыма. Поэтому, убежден Чернев, они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и будут ждать новый шанс уничтожить Украину.

Что делать Украине

Однако нардеп считает, что несмотря на недееспособность минского формата, переговоры с оккупантом не следует прекращать.

Такая украинская позиция будет выявлять нежелание Кремля достигать мира. А это основания для дополнительных санкций, которые в условиях пандемии имеют более ощутимый эффект.

Обратите внимание! Во время переговоров в рамках ТКГ 24 ноября Россия заявила, что поддерживает так называемый "план действий по Донбассу", предложенный боевиками. Сейчас украинская делегация попросила подтвердить это заявление в письменном виде. По словам представителя украинской делегации Алексея Арестовича, это означает, что фактически Россия признала себя стороной конфликта на Донбассе.