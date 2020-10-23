После 1 ноября РФ может ввести свои войска в Беларусь. А это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Пока сложно говорить, сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом Александра Лукашенко. Об этом во время Киевского форума безопасности заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 канал.

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По его словам, следует помнить, что Россия будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси.

Данилов подчеркнул, что РФ имела на страну влияние постоянно, в частности из-за экономических факторов. Теперь в Кремле будут решать вопросы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября – выборов в Молдове.

Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и входить своими войсками на территорию Беларуси,

- отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что Россия никогда не скрывала планов вернуть влияние в Украине и Беларуси.

Данилов также отметил, что ввод войск может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Обратите внимание! В Беларуси с августа продолжаются протесты против режима Лукашенко. Ранее Путин заявлял, что РФ подготовила по просьбе самопровозглашенного президента силовиков. Однако пока в Кремле не видят необходимости ввода войск в соседнюю страну.