Россия по-другому не понимает: Кравчук хочет давления для прогресса в переговорах
Леонид Кравчук хочет предложить России отложить дорожные карты, чтобы сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны, глава украинской делегации в ТКГ предлагает перейти к решительным мерам давления для достижения прогресса.
Украина будет предлагать России выполнять договоренности, достигнутые в рамках норманнского формата. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.
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Если Россия навстречу не пойдет, он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.
Давление на Россию должен быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя,
– отметил Кравчук.
Одним из шагов давления является наложение новых санкций на Россию. В частности, отключение от международной платежной системы SWIFT.
"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик", – подчеркнул глава украинской делегации.
И добавил, что это не будет означать немедленное прекращение минского формата. Работа будет продолжаться, а Украина будет прилагать все усилия. Однако, когда увидит, что мы "уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б".
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Что этому предшествовало
- Ранее Леонид Кравчук заявил, что в случае отсутствия прогресса на переговорах ТКГ предложит новые шаги. В то же время от минских соглашений отказываться не планируют.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не знает, когда власть сможет перейти к плану "Б" по Донбассу. По его мнению, это будет зависеть от текущих успехов.
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