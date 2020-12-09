Леонид Кравчук хочет предложить России отложить дорожные карты, чтобы сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений в рамках нормандского формата. В случае отказа российской стороны, глава украинской делегации в ТКГ предлагает перейти к решительным мерам давления для достижения прогресса.

Украина будет предлагать России выполнять договоренности, достигнутые в рамках норманнского формата. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

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Если Россия навстречу не пойдет, он предлагает перейти к более решительным мерам давления для прогресса в переговорах.

Давление на Россию должен быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя,

– отметил Кравчук.

Одним из шагов давления является наложение новых санкций на Россию. В частности, отключение от международной платежной системы SWIFT.

"Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик", – подчеркнул глава украинской делегации.

И добавил, что это не будет означать немедленное прекращение минского формата. Работа будет продолжаться, а Украина будет прилагать все усилия. Однако, когда увидит, что мы "уже пошли на последние шаги, тогда будет "план Б".

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