Россия продолжает нарушать договоренности Трехсторонней контактной группы. Страна-агрессор продолжает поставлять на оккупированный Донбассе вооружение и военную технику. И делает это в обход наблюдателей ОБСЕ.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует нарушения. Об этом в Фейсбуке сообщает командование ООС.

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В штабе рассказывают: чтобы скрыть перемещение сил и средств, оккупанты используют грунтовые дороги, которые ведут в обход официальных пунктов пропуска. Делают это, чтобы их не заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об одном из случаев наблюдатели сообщили в отчете от 5 октября.

На окраине Гусельщиково, что возле Новоазовска, где нет пунктов пропуска, наблюдатели ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке. Он стоял вблизи автодороги. На этой же дороге они зафиксировали свежие следы от боевой машины пехоты, ведущие к Патриотичному на Донетчине.

Обратите внимание! Ранее украинская разведка фиксировала перемещение Россией на оккупированный Донбасс боеприпасов и горючего для подконтрольных ей вооруженных формирований.