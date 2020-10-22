Россия разработала план для решения проблемы водоснабжения аннексированного Крыма. Потратить на его реализацию собираются 48 миллиардов российских рублей (это примерно 18 миллиардов гривен).

О новом проекте оккупантов рассказали в издании " Крим.Реалии ". Детали его сообщил российский "куратор" аннексированного Крыма Марат Хуснуллин (вице-премьер путинского правительства).

А сообщал он о них не кому-нибудь, а самому Путину.

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Ведь Путин в этот же день, 21 октября, заявил, что без надлежащего водоснабжения в Крым не удастся привлекать новые инвестиции, не получится и развивать туристическую инфраструктуру.

Что известно о российском плане обеспечения аннексированного Крыма водой

Это 14 мероприятий на период 2020 – 2024 годов. В целом расходы составят 48 миллиардов рублей, из которых почти 46 – из государственного бюджета РФ (остальные – из бюджета региона).

Оккупанты намерены искать новые источники подземных вод, строить гидротехнические сооружения, объекты водоснабжения и водоотведения. Определенные расходы пойдут и на капитальный ремонт инфраструктуры, которая уже существует.

Один из важных пунктов программы – опреснение морской воды .