Россия разработала план, как найти воду для оккупированного Крыма: что о нем известно
Россия разработала план для решения проблемы водоснабжения аннексированного Крыма. Потратить на его реализацию собираются 48 миллиардов российских рублей (это примерно 18 миллиардов гривен).
О новом проекте оккупантов рассказали в издании "Крим.Реалии". Детали его сообщил российский "куратор" аннексированного Крыма Марат Хуснуллин (вице-премьер путинского правительства).
А сообщал он о них не кому-нибудь, а самому Путину.
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Ведь Путин в этот же день, 21 октября, заявил, что без надлежащего водоснабжения в Крым не удастся привлекать новые инвестиции, не получится и развивать туристическую инфраструктуру.
Что известно о российском плане обеспечения аннексированного Крыма водой
- Это 14 мероприятий на период 2020 – 2024 годов. В целом расходы составят 48 миллиардов рублей, из которых почти 46 – из государственного бюджета РФ (остальные – из бюджета региона).
- Оккупанты намерены искать новые источники подземных вод, строить гидротехнические сооружения, объекты водоснабжения и водоотведения. Определенные расходы пойдут и на капитальный ремонт инфраструктуры, которая уже существует.
- Один из важных пунктов программы – опреснение морской воды.
Почему в Крыму существует проблема с питьевой водой?Дело в том, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал из Днепра. Но когда Россия полуостров оккупировала в 2014 году, Украина подачу воды туда прекратила.
Сейчас оккупанты возят воду в Крым автоцистернами. Бездумное же использование подземных вод уже привело к засолению почв и высыхания значительного количества озер и рек.
Что касается Украины, то она не планирует поставлять воду в Крым до его деоккупации. К тому же ответственность за земли и людей на полуострове целиком и полностью несет оккупант – то есть Россия.