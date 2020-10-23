Общественная инициатива в российском Комсомольске-на-Амуре закончилась скандалом. А все потому, что на новом памятнике появился немецкий флот.

В РФ установили скандальный памятник

Монумент в Комсомольске-на-Амуре россияне установили, чтобы почтить память "детей-тружеников тыла", которые работали в годы Второй мировой войны на заводе, который выпускал военные корабли. Об этом сообщает пишет AmurMedia.

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Однако позади на мемориальной доске "Дети фронта" появился "вражеский" немецкий эсминец проекта 1936-А.

А это не на шутку возмутило местных жителей, поэтому чиновники вынуждены были оправдываться.

Как отреагировали власти и инициаторы памятника

Этот памятник устанавливал судомеханический техникум, они сами и деньги собирали. Их идея, и вопрос стоит адресовать им,

– ответили в администрации.

И добавили, что не имеют никакого отношения как к установке памятника, так и к разработке дизайна проекта и сбору денег.

В техникуме, который занимался установкой доски, комментировать ситуацию отказались. Такая же реакция была в местном отделении Минобороны.



В РФ на советский памятник "набили" эсминец Гитлера / Фото AmurMedia