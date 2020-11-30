Из России в Украину хотели ввезти контрабанду на 9 миллионов гривен: что именно – фото, видео
Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды на границе с Россией в Сумской области. Неизвестные пытались незаконно переправить товаров на 9 миллионов гривен.
Пограничники заметили 4 неизвестных на берегу реки Ворскла вечером 29 ноября, об этом сообщает Госпогранслужба.
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Правоохранители пытались задержать предполагаемых нарушителей – совершили предупредительный выстрел вверх. Однако они перебросили то, что несли, и сбежали на территорию России.
Выяснилось, что на украинскую территорию незаконно пытались переправить 12 картонных ящиков. Внутри обнаружили:
- большое количество медицинских средств, в частности тестов на коронавирус COVID-19;
- 2 швейцарских часов HUBLOT;
- эксклюзивные мужские запонки Patek Philippe;
- 2 флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera;
- 4 футляра для хранения элитных часов.
Что обнаружили пограничники / Фото ГПСУ
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Общая стоимость выявленной контрабанды может достигать больше 9 миллионов гривен. Сейчас товар доставили в пограничное подразделение. Правоохранители разыскивают нарушителей.
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