Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды на границе с Россией в Сумской области. Неизвестные пытались незаконно переправить товаров на 9 миллионов гривен.

Пограничники заметили 4 неизвестных на берегу реки Ворскла вечером 29 ноября, об этом сообщает Госпогранслужба.

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Правоохранители пытались задержать предполагаемых нарушителей – совершили предупредительный выстрел вверх. Однако они перебросили то, что несли, и сбежали на территорию России.

Выяснилось, что на украинскую территорию незаконно пытались переправить 12 картонных ящиков. Внутри обнаружили:

большое количество медицинских средств, в частности тестов на коронавирус COVID-19;

2 швейцарских часов HUBLOT;

эксклюзивные мужские запонки Patek Philippe;

2 флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera;

4 футляра для хранения элитных часов.

Что обнаружили пограничники / Фото ГПСУ

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Общая стоимость выявленной контрабанды может достигать больше 9 миллионов гривен. Сейчас товар доставили в пограничное подразделение. Правоохранители разыскивают нарушителей.