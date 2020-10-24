Римско-католические епископы в Украине обнародовали официальное заявление, в котором прокомментировали слова Папы Римского о поддержке однополых браков. Они считают, что доктрину церкви это не меняет.

А само высказывание – это ничто иное, как личное мнение папы. Об этом пишут на сайте Католического медиацентра конференции римско-католических епископов в Украине.

Важно Папа Римский поддержал гомосексуальные браки еще в 2019, но Ватикан вырезал эти слова, – СМИ

Церковники отметили, что слова Папы Франциска о гей-браках в документальной ленте "Франческо" не меняют учение Католической Церкви относительно гомосексуальных отношений и их юридического признания.

Кроме этого, епископы ссылаются ряд документов, свидетельствующих о твердости их намерений. В одном из них говорится, что "церковь учит – уважение к гомосексуальным людям никак не может привести к одобрению такого поведения или к юридическому признанию однополых союзов".

Нет ничего общего с божьими планами, – церковники

Также церковники цитируют апостольскую адгортацию (обращение Папы Римского о семье и ее месте в современном мире – 24 канал) Франциска под названием "Радость любви". По словам священнослужителей, в обращении Папы от 2016 года "нет никаких оснований для сравнений или аналогий даже далеких гомосексуальных отношений с божьим планом относительно супружества и семьи".

Обратите внимание! Папа Римский ранее выражал поддержку подросткам, принадлежащим к ЛГБТ-сообществу. По его словам: "Бог любит всех своих детей". Также Франциск заявлял, что католическая церковь должна любить всех мужчин и женщин.