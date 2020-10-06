Фракция ОПЗЖ полным составом подписала обращение в Конституционный суд с требованием проверить соответствие закона об Антикоррупционном суде к конституции. Профессиональные юристы разгромили версию народных избранников и заверили, что ВАКС – это специализированный суд, поэтому никаких нарушений нет. И все же окончательное решение должен вынести Конституционный суд Украины.

Риски, что суд таки признает закон об Антикоррупционном суде неконституционным, всегда есть. Об этом в эфире 24 канала сообщил бывший член Национальной рады по вопросам предотвращения коррупции Виктор Чумак.

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Он отметил, что сегодня, 6 октября 2020 года, на слушании адвокаты сказали о "специальности" суда. Но на самом деле никакой специальности или особенности у него нет, ведь он является специализированным судом. Это подтверждает 125 статья, которая и предусматривает возможность создавать специализированные суды. Несмотря на это, эксперт не уверен, что Конституционный суд примет правильное решение.

В нашей стране могут принимать неожиданные решения,

– одтвердил Чумак.

Мнение экспертов

По его словам, на слушании эксперты четко рассказали по пунктам, почему Высший антикоррупционный суд является абсолютно легитимным и конституционным. Также они понятно расписали эту информацию в Центре политико-правовых реформ. Там есть 7 разборчивых пунктов, которые признают конституционность создания и деятельности судов.

Справка. Группа народных депутатов 2 месяца назад направила представление в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным создание Антикоррупционного суда. После этого суд начал выносить приговоры в отношении топкорупционеров. Всего уже есть 12 тюремных приговоров.

Зависит ли решение от НАЗК

Виктор Чумак подтвердил: он не думает, что решение будет зависеть только от проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Я не могу сказать, что суд не может принять абсолютно абсурдное решение,

– отметил бывший заместитель генпрокурора.

"Мне кажется, что здесь 90% на 10%. Думаю, суд понимает, что эта ситуация – злоупотребление политиками с ОПЗЖ своим правом на обжалование", – добавил Чумак.