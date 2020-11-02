Во Франции, Германии, Греции, Великобритании, Италии, Испании и Польше объявили об ухудшении эпидемиологической ситуации. Ряд стран ЕС готовятся ввести частичный локдаун, чтобы остановить стремительное распространение COVID-19. А вот США должны готовиться к "жесткой зиме".

Усиление карантина ряд стран Европы введут на этой неделе. Какие ограничения заработают в ЕС – читайте в материале 24 канала.

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Карантин в странах ЕС

Сейчас в Европе фиксируют почти 240 тысяч новых случаев за сутки, а более 10 европейских стран сообщают о рекордном количестве госпитализированных.

Кто решился усилить карантин

Франция;

Германия;

Греция;

Бельгия;

Португалия;

Австрия;

Великобритания;

Италия;

Испания;

Польша.

Большинство из этих стран усилили карантинные меры на месяц уже со 2 ноября, остальные – введут локдаун с 5 ноября. Карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной.

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Какие карантинные ограничения будут действовать в странах ЕС

Большинство из перечисленных выше стран ограничили работу ресторанов, баров, развлекательных заведений и магазинов.

В общественных местах запретили собираться в компаниях более 10 человек.

До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны.

Отелям запретили принимать туристов.

Жители Испании и Италии негативно отнеслись к усилению карантина и устроили акции протеста. Однако митинги никак не повлияли на решение правительств стран ввести частичный локдаун.

Какова ситуация с COVID-19 в США

Ведущий эксперт США по инфекционным болезням доктор Энтони Фаучи заявил, что Соединенным Штатам следует готовиться к "жесткой зиме". В США зафиксировали больше всего смертей от COVID-19 – почти 231 тысяча. А каждый день болезнь диагностируют 87 тысячам человек.

Несмотря на это, глава США накануне выборов пытается убедить граждан, что Соединенные Штаты "прошли кризис" эпидемии. Специалисты же характеризует то, что происходит в США, третьей волной пандемии.

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Введет ли Украина локдаун