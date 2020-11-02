"Следует готовиться к жесткой зиме": ряд стран мира объявили частичный локдаун
Во Франции, Германии, Греции, Великобритании, Италии, Испании и Польше объявили об ухудшении эпидемиологической ситуации. Ряд стран ЕС готовятся ввести частичный локдаун, чтобы остановить стремительное распространение COVID-19. А вот США должны готовиться к "жесткой зиме".
Усиление карантина ряд стран Европы введут на этой неделе. Какие ограничения заработают в ЕС – читайте в материале 24 канала.
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Карантин в странах ЕС
Сейчас в Европе фиксируют почти 240 тысяч новых случаев за сутки, а более 10 европейских стран сообщают о рекордном количестве госпитализированных.
Кто решился усилить карантин
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Бельгия;
- Португалия;
- Австрия;
- Великобритания;
- Италия;
- Испания;
- Польша.
Большинство из этих стран усилили карантинные меры на месяц уже со 2 ноября, остальные – введут локдаун с 5 ноября. Карантинные ограничения будут менее жесткими, чем весной.
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Какие карантинные ограничения будут действовать в странах ЕС
- Большинство из перечисленных выше стран ограничили работу ресторанов, баров, развлекательных заведений и магазинов.
- В общественных местах запретили собираться в компаниях более 10 человек.
- До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны.
- Отелям запретили принимать туристов.
Жители Испании и Италии негативно отнеслись к усилению карантина и устроили акции протеста. Однако митинги никак не повлияли на решение правительств стран ввести частичный локдаун.
Какова ситуация с COVID-19 в США
Ведущий эксперт США по инфекционным болезням доктор Энтони Фаучи заявил, что Соединенным Штатам следует готовиться к "жесткой зиме". В США зафиксировали больше всего смертей от COVID-19 – почти 231 тысяча. А каждый день болезнь диагностируют 87 тысячам человек.
Несмотря на это, глава США накануне выборов пытается убедить граждан, что Соединенные Штаты "прошли кризис" эпидемии. Специалисты же характеризует то, что происходит в США, третьей волной пандемии.
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Введет ли Украина локдаун
- С начала пандемии COVID-19 в Украине подхватили 402 194 человека. Болезнь унесла жизни 7 375 больных, в то же время 163 768 пациентов выздоровели.
- Украина вышла на 7 тысяч новых больных коронавирусом почти каждые сутки. За минувшие сутки коронавирус диагностировали 6 754 жителям Украины. Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской области – более 800.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 12 октября заявил, что будет просить правительство усилить карантинные ограничения. В то же время повторный полный локдаун в стране, по словам Степанова, невозможен.
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