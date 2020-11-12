В Рязани 12 ноября загорелся крупнейший торговый центр в городе – "M5 Молл". По предварительным данным, огонь вспыхнул в зале с батутами.

Огонь уже охватил площадь около 400 квадратных метров. Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

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Очевидцы рассказали, что сначала загорелся центральный вход №1. Посетителям пришлось буквально пробираться сквозь столб из дыма и пламени. Огонь стремительно распространялся, и уже через 10 минут обвалилась внешняя стена. Это произошло еще до приезда спасателей.

Посетителей торгового центра успели эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших от пожара в "M5 Молли" нет.

На месте происшествия работают пожарные. К тушению пламени привлекли 14 единиц спецтехники. Причины пожара пока неизвестны.

В Рязани горит торговый центр: смотрите видео