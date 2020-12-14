В городе Тараща Киевской области в конце октября от коронавируса умерли супружеская чета медиков – Галина и Валентин Степченко. Женщина работала медсестрой в местном центре первичной медико-санитарной помощи. Ее муж – врачом-анестезиологом в Таращанской центральной районной больнице.

У них остался 13-летний сын. Эта трагическая история всколыхнула страну. Об этом говорится в расследовании журналистов "Наши деньги" на 24 канале.

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Чего добились родные погибшей семьи

Для того, чтобы ребенок получил помощь от государства, к руководительнице Минсоцполитики в прямом эфире обратилась ведущая "1+1" Наталья Мосейчук. Тетя осиротевшего мальчика подтвердила, что после этого обращения они получили выплаты. Отчиталось об этом и министерство.

30 октября родные умерших от COVID-19 супругов получили причитающиеся страховые выплаты, которые были профинансированы Фондом социального страхования Украины. В целом выплатили помощь в размере 3 153 300 гривен для сына супругов и матери умершей медицинской сестры.



Больница, в которой работал погибший / Скриншот с видео

Также Фонд социального страхования 29 октября профинансировал одноразовые страховые выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" в сумме 439 400 гривен. Вопрос решили ровно через неделю, после публичного обращения.

Что делать другим семьям

Однако такое обращение было одно, а семей, у которых родные – медики, которые умерли от COVID-19, сотни. И те, чьи имена не звучат по общенациональным каналам, пытаются получить обещанную государством помощь – месяцами.

Трагическая история Гайды

Олег Гайда 26 лет работал хирургом, заведовал хирургическим отделением поликлиники в Черкассах. Врач умер 30 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, ему было 52 года.

Ежедневно к нему приходило большое количество пациентов с различными патологиями, которых он консультировал и оказывал амбулаторную помощь. К отцу приходило на консультацию такое количество людей, это не 5 и не 10 человек, это могло быть 20 – 30,

– рассказал сын погибшего Игорь Гайда.

По его словам, его отец был очень серьезно настроен в отношении коронавируса. Он знал, что болезнь тяжелая и придерживался максимальных мер, чтобы уберечь себя и своих родных. Врач никого не осматривал без маски, даже иногда надевал две. Однако уберечься от COVID-19 ему не удалось. То, что хирург заразился коронавирусом, подтвердило расследование и 2 комиссии. К ним относятся представители:

гоструда;

работодателя;

профсоюзов;

фонда социального страхования.

Сын погибшего отметил, что он не претендует на какие-либо деньги от государства, но хочет, чтобы их получила его мама.



Сын Олега Гайды / Скриншот с видео

Олег Гайда только на 2 недели пережил своего родного брата Ивана – руководителя военного госпиталя во Львове. Он тоже умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Поможет ли государство

Еще в начале апреля Владимир Зеленский сообщил, что в фонд борьбы с коронавирусом заложили помощь семьям врачей, погибшим от COVID-19. И в июле на это выделили 233 миллиона гривен. Право на получение, конечно, имеют, но получают ли семьи эти выплаты? На 12 ноября известно о 236 смертях медиков от COVID-19, которым они заразились на работе.

Комиссия успела рассмотреть 112 случаев. Признала, что врачи заразились на работе (официальным языком это случаи, связанные с производством) – у 34. И даже из них выплаты получили не все, несколько обобщенно – 25 семей.

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Несмотря на то, что 2 комиссии подтвердили инфицирование Олега Гайды на работе, Фонд соцстрахования отказался платить. Более того, Фонд через суд оспаривает решение комиссий. Юстиция аргументирует такое решение якобы им не предоставили документального подтверждения, что врач заболел от инфицированного пациента. В то же время материалы дела содержат действительно перечень лиц с подтвержденным диагнозом с кем контактировал врач в это время и какие, как решили 2 комиссии, лица были этим источником.

Такие действия со стороны Фонда – это дискредитация исполнительной властью усилий законодательных органов, которые единогласно приняли этот закон.

Таких случаев очень много

История Игоря Гайды – это не единичный случай. Галина Колянчикова работала семейным врачом в Николаеве. 5 октября она умерла от осложнений COVID-19. Ее муж Юрий Колянчиков также медик – хирург с сорокалетним опытом, сын – врач-уролог.



Галина Колянчикова / Скриншот с видео

Третий месяц семья пытается доказать руководству больницы, что Галина Колянчикова заразилась на рабочем месте.

Восемью голосами "против" и шестью голосами "за" приняли решение о том, чтобы не связывать этот случай с ее профессиональной деятельностью. Против голосовали руководство больницы и представители Фонда соцстрахования, который должен выплачивать компенсации,

– подтвердил муж погибшей Юрий Колянчиков.

Вторая комиссия большинством голосов вынесла решение в пользу семьи. Против был Фонд социального страхования, именно он и должен осуществить выплаты. Поэтому, несмотря на решение комиссии, родные врача до сих пор не уверены, что получат обещанное.

Сотни семей не получают выплаты

Семей погибших медиков, которые не получают обещанной поддержки – десятки, а может, и сотни. Жизнь врача Ивана Венжиновича прервалась 30 сентября из-за двусторонней пневмонии. Он сгорел в больнице за 3 дня. У него осталась жена – тоже медик и двое детей. Компенсацию они не получили. На все симптомы, ПЦР-тест показал отрицательный результат. Ложный отрицательный результат показывает треть тестов.

Все симптомы Ивана указывали на COVID-19, но он не сделал повторный тест. Семьям, с которыми общались журналисты, комиссии, которые решали их судьбу, закидывали один и тот же аргумент – если медик заразился на работе, то, скорее всего, из-за неосторожности и ненадлежащего использования средств индивидуальной защиты.

Ужасные условия больниц

По подсчетам благотворителей, те средства защиты, которыми обеспечило государство, уже давно закончились. Во многих больницах очень плохие условия. По словам медиков, средства индивидуальной защиты, не единственная проблема. Их, по крайней мере, можно купить, если выплачивают нормальную зарплату и обещанные надбавки. Но и здесь врачи часто в проигрыше.



Фонд борьбы с COVID-19 / Скриншот с видео

Финансовая мотивация полностью в компетенции руководителей медучреждений. И от стратегии развития, которую они выберут, и способности составить реальный финансовый план и выполнить его, зависит успешность больницы и зарплаты работников. Медиков побуждает увольняться:

плохое обеспечение;

мизерные зарплаты;

чувство незащищенности и неблагодарности.

Поэтому они и увольняются. Согласно данным электронной системы здравоохранения, в Украине уволились более 5 тысяч врачей вторичного звена. Между тем власть понемногу транжирит средства из ковидного фонда. По состоянию на конец ноября, из 65 миллиардов гривен – 39 уже потрачено. 9,5 миллиарда потратили на сферу социальной защиты, на 20 миллиардов настроили дорог, 2,5 миллиарда потратили в Министерстве внутренних дел. В частности, на доплаты 86 тысячам полицейским.

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Также финансовую поддержку получили пограничники, нацгвардейцы, спасатели и медработники заведений МВД. Десятый месяц украинские медики борются с эпидемией коронавируса. Их обычные рабочие дни превратились в круглосуточные смены, некоторым пришлось сменить специализацию и почти все они ежедневно рискуют собственной жизнью. Не изменилось только отношение государства к ним. Обидно и иронично, но период пандемии в Украине очень круто показал именно это отношение. Вместо реальной помощи и финансовой поддержки – обещания, вместо защиты – слова большой благодарности. Вот только благодарностью от вирусов защитишься.