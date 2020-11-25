Правительство выделит деньги 28 семьям пленников Кремля
В Министерстве временно оккупированных территорий решили выделить деньги на поддержку семей политических заключенных России. Всего выделят 2,8 миллиона гривен для 28 семей пленников – по 100 тысяч гривен каждой.
Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием людей политическими заключенными России в результате войны. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
К слову Обмен пленными до Нового года: Украина подала оккупантам список
Помощь по 100 тысяч гривен получат 28 семей политических пленников, которые сейчас еще находятся в русском плену. На это будут направлены 2 миллиона 800 тысяч гривен.
К слову, в октябре 2020 года правительство уже выделяло деньги на поддержку родных политзаключенных. Тогда по 100 тысяч гривен получили семьи 20 пленников, которые до сих пор находятся в плену, а также трое освобожденных из плена.
Министерство продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии России – политзаключенным и военнопленным,
– заверили в Минреинтеграции.
Больше о пленниках Кремля:
- Семьи каких именно политических заключенных получат помощь, пока неизвестно, их список не приводят. Впрочем, количество тех, кто находится в российском плену значительно превышает количество в 28 человек.
- По состоянию на начало 2020 года, только в плену боевиков на оккупированных частях Донбасса находились более 700 украинцев. Еще более 100 – в оккупированном Крыму и на территории России. Это количество постоянно растет.
Поделиться новостью