В Министерстве временно оккупированных территорий решили выделить деньги на поддержку семей политических заключенных России. Всего выделят 2,8 миллиона гривен для 28 семей пленников – по 100 тысяч гривен каждой.

Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием людей политическими заключенными России в результате войны. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Помощь по 100 тысяч гривен получат 28 семей политических пленников, которые сейчас еще находятся в русском плену. На это будут направлены 2 миллиона 800 тысяч гривен.

К слову, в октябре 2020 года правительство уже выделяло деньги на поддержку родных политзаключенных. Тогда по 100 тысяч гривен получили семьи 20 пленников, которые до сих пор находятся в плену, а также трое освобожденных из плена.

Министерство продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии России – политзаключенным и военнопленным,

– заверили в Минреинтеграции.

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