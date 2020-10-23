Родственники курсантов и офицеров, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, могут подать в суд за правительственный отчет о причинах трагедии. Люди уверены, что вину хотят перевести на экипаж.

Мать погибшего капитана Ирина Кишеня рассказала в комментарии "ТСН", что перекладывание вины за крушение на экипаж – для семей ситуация ожидаемая.

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И если в следующую среду, 28 октября, на заседании правительства в финальном отчете действительно прозвучат анонсированные вице-премьером выводы правительственной комиссии, родственники будут подавать в суд.

Я очень возмущена. Мы ожидали, что всю вину возложат на экипаж. Честно говоря, легко все списать на погибших ребят и трудно, чтобы кто-то из "верхов" ответил за это. Мы будем обращаться в Минобороны, будем звонить на горячую линию и подавать в суд,

– заверила Ирина Кишеня.

Что известно о предварительном заключении правительственной комисиии

Системные нарушения в организации полетов и со стороны командования Воздушных сил, и со стороны бригады, в которой произошла трагедия – это главная причина катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области.

О предварительном заключении правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения ранее сообщил вице-премьер Олег Уруский. Официальные результаты представят во время заседания Кабмина 28 октября.

Обратите внимание! Ранее Уруский заявлял, что когда в Ан-26 отказал левый двигатель (командир судна сообщил об этом руководству полета), экипаж получил в ответ команду остановить задачи. Но по факту полет продлили.



Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала

Видео падения Ан-26 в Харьковской области: