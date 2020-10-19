Родственники погибших в катастрофе МАУ под Тегераном подали иск против Ирана в США
Отдельные родственники жертв катастрофы самолета МАУ, который был сбит иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральный суд в Вашингтоне. В нем правительство Ирана и Корпус стражей Исламской революции обвиняют в неспособности обезопасить жизнь пассажиров гражданской авиации.
Иск подали родственники погибших в катастрофе американцев. В нем они также обвинили власти Ирана в замалчивании фактов и сокрытии и уничтожении ключевых доказательств трагедии. Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы Herischi & Associates.
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Отмечается, что иск готовили в координации с другими похожими исками против Ирана.
Истцы надеются, что это дело будет действенным шагом для привлечения виновных к ответственности. К сожалению, родственники жертв не имеют никакого доверия к расследованию этого преступления теми, кто его и совершил, и способности иранской судебной системы вершить правосудие,
– говорится в сообщении.
Заметим, что Украина ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту сбитого самолета, но не может препятствовать родственникам погибших украинцев подавать такие же иски, если они захотят это сделать.
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