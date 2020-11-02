В свежем выпуске "Ты смотри!" за 2 ноября – в Днепре муж повез на такси беременную жену в роддом. Впрочем, доехать до него они так и не успели. Женщина вынуждена была рожать в машине прямо посреди дороги. В Харькове ребята решили поиграть на недостроенной многоэтажке. Это гораздо опаснее, чем заниматься паркуром на обычных зданиях.

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В Одессе экстремальный подход продемонстрировали местные грузчики. Из-за того, что шкаф был великоват, чтобы занести его в квартиру по лестнице, они решили доставить его по "воздуху".

В Киеве женщина на глазах многих людей несколько минут пыталась спрыгнуть с 12 этажа многоэтажки. К счастью, пока она решалась сделать последний шаг – прибыл наряд полиции.

В Одессе мужчина вылез на высоковольтную электроопору и попытался схватиться за провода под высоким напряжением. Он получил удар током, врачам не удалось спасти одессита.

В городке Валки на Харьковщине, перед местными выборами власть организовала ремонты дорог.