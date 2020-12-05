Бывшего пленника Кремля Романа Сущенко избрали первым заместителем председателя Черкасского облсовета. Сущенко баллотировался на местных выборах в Черкасской области от "Европейской Солидарности".

Сущенко представляет "Европейскую Солидарность"

Кандидатуру Сущенко поддержали 38 из 62 депутатов. Об этом Сущенко написал в фейсбуке.

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4 декабря 2020 года во время сессии Черкасского областного совета большинство депутатского корпуса путем тайного голосования выразило мне искреннее доверие и избрало первым заместителем председателя этого органа местного самоуправления,

– написал Сущенко.

Что известно о Романе Сущенко: