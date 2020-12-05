Экс-пленник Кремля Роман Сущенко занял пост в руководстве Черкасского облсовета
Бывшего пленника Кремля Романа Сущенко избрали первым заместителем председателя Черкасского облсовета. Сущенко баллотировался на местных выборах в Черкасской области от "Европейской Солидарности".
Сущенко представляет "Европейскую Солидарность"
Кандидатуру Сущенко поддержали 38 из 62 депутатов. Об этом Сущенко написал в фейсбуке.
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4 декабря 2020 года во время сессии Черкасского областного совета большинство депутатского корпуса путем тайного голосования выразило мне искреннее доверие и избрало первым заместителем председателя этого органа местного самоуправления,
– написал Сущенко.
Что известно о Романе Сущенко:
- Сущенко работал журналистом во Франции, был задержан в Москве в 2016 году.
- Кремль обвинил украинца в шпионаже и приговорил к 12 годам колонии.
- Сущенко никакой вины не признал. В 2019 году он согласился отбывать срок наказания в Украине.
- В сентябре 2019 года экс-пленник Кремля вернулся домой в рамках обмена пленными.
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