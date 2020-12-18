Росгвардия будет помогать белорусским силовикам в разгоне протестов
Силовики Белоруссии подписали с Росгвардией соглашение о сотрудничестве. Это произошло на фоне массовых протестов в Беларуси. Теперь российские силовики будут сотрудничать с Министерством внутренних дел Беларуси.
Стороны договорились сотрудничать в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, подготовки кадров, проведения совместных учений. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
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Главной задачей ведомств будет "борьба с терроризмом". Кроме того, белорусское МВД и Росгвардия будут совместно заниматься:
- охраной государственных объектов,
- осуществлять государственный контроль в сфере оборота оружия,
- обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса,
- оказывать силовую поддержку по противодействию преступности.
Ведомства двух стран придают важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина,
– говорится в сообщении.
На днях директор аналитического центра ISANS Влад Кобец и эксперт Дэвид Крамер в своей статье "В силах безопасности Лукашенко появляются трещины" привели доказательства того, как быстро силы безопасности Лукашенко идут в отставку.
По информации исследователей, отток кадров из Министерства внутренних дел Беларуси и других правоохранительных органов начался во время президентской избирательной кампании и продолжается по сей день.
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