Силовики Белоруссии подписали с Росгвардией соглашение о сотрудничестве. Это произошло на фоне массовых протестов в Беларуси. Теперь российские силовики будут сотрудничать с Министерством внутренних дел Беларуси.

Стороны договорились сотрудничать в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, подготовки кадров, проведения совместных учений. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

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Главной задачей ведомств будет "борьба с терроризмом". Кроме того, белорусское МВД и Росгвардия будут совместно заниматься:

охраной государственных объектов,

осуществлять государственный контроль в сфере оборота оружия,

обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса,

оказывать силовую поддержку по противодействию преступности.

Ведомства двух стран придают важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина,

– говорится в сообщении.

На днях директор аналитического центра ISANS Влад Кобец и эксперт Дэвид Крамер в своей статье "В силах безопасности Лукашенко появляются трещины" привели доказательства того, как быстро силы безопасности Лукашенко идут в отставку.

По информации исследователей, отток кадров из Министерства внутренних дел Беларуси и других правоохранительных органов начался во время президентской избирательной кампании и продолжается по сей день.

Обратите внимание! По информации белорусских правозащитных организаций, по состоянию на конец ноября силовики задержали уже более 30 тысяч человек.