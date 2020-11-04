Владимир Зеленский заявил, что в том случае, если нардепы не поддержат его законопроект о КСУ, то вполне возможен роспуск Верховной Рады.

Сайт 24 канала разбирался, действительно ли президент может распустить парламент, в каких случаях это можно сделать и пойдет ли на это Зеленский.

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Когда можно распустить Раду

Процедура роспуска Верховной Рады предусмотрена в статье 90 Конституции Украины.

Так, основными основаниями для роспуска являются следующие факторы:

в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций;

в течение 60 дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины;

в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Никита Жуков, председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, говорит, что не поддержание определенного законопроекта не является основанием для досрочного прекращения полномочий Верховной Радой Украины.

Любые попытки повлиять на ход голосования или позицию народного депутата Украины президентом или другими лицами – недопустимы и противоречат Конституции Украины,

– говорит Жуков.

Он добавляет, что решение о досрочном прекращении полномочий парламента принимается президентом, но после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Раде. Также не стоит забывать, что даже при наличии объективных причин – роспуск Рады не обязателен.

Как Зеленский может распустить нардепов

Анатолий Яровой, адвокат, управляющий партнер АО "Яровой и партнеры", объясняет, что в данном случае формальным основанием для роспуска Рады могут попробовать сделать отсутствие коалиции (по аналогии с 2019 годом), ведь с 254 депутатов, которые формально вошли во фракцию "Слуга народа" и коалицию в августе 2019 года, верными президенту остались едва 180-190, что видно из голосований.

Альтернативным вариантом выхода из кризиса может быть самороспуск парламента по договоренности большинства фракций. Это достаточно цивилизованный и зрелый подход, когда есть политический кризис, потерянное доверие общества или изменился баланс сил в исполнительной ветви власти, и при существующем парламенте система сдержек и противовесов не будет работать, или невозможно конструктивно сотрудничать,

– комментирует Яровой.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, говорит, что наиболее вероятным вариантом может стать объявление о выходе фракции "Слуга народа" из коалиции или выходе отдельных депутатов из самого большинства. Но остается вопрос о том, способен ли Зеленский провести соответствующее манипулирование с фракцией.

Во властной фракции достаточно групп напрямую подконтрольных не президенту, а другим агентам влияния. Депутаты, которые выходят из фракции, фактически осуществляют выбор между журавлем в небе (маловероятным проходом в следующую Раду) и синицей в руках (добыть депутатом еще несколько лет в этом созыве). Поэтому для большинства депутатов "Слуги народа" выбор не будет очевидным,

– пояснил Петренко.



Перевыборы в парламент имеют много рисков для Зеленского / Фото Офис президента Украины

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Распустят ли Верховную Раду

Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан", считает, что у президента сейчас даже в коалиции не более 100-120 сторонников, другие же готовы идти на конфликт и формировать коалицию с другими политсилами.

Возможно, идею с роспуском поддержит ОПЗЖ и ЕС (что довольно сомнительно), но даже с ними это до 200 человек. И далеко не факт, что даже преданные Зеленскому депутаты поддержат его инициативу, ведь прекрасно понимают, что 4/5 "слуг" закончат свою политическую карьеру с окончанием этого созыва,

– говорит Мельник.

Дмитрий Егоров, директор "Гетман медиаконсалтинг", также считает, что вероятность перевыборов Верховной Рады пока очень высока. Кроме фактора нынешнего "конституционного" кризиса, еще есть фактор местных выборов. Даже по данным президентской команды в целом по стране "Слуга народа" не получила монопольной поддержки власти.

Это означает, что где-то за месяц-полтора, когда уладятся все юридические формальности, председателями областных советов, секретарями городских советов, мэрами станут оппоненты действующей власти, в том числе и парламента. Вряд ли страх потерять мандат и не переизбраться снова будет сплачивать нынешних парламентариев. Скорее они просто займутся поиском и формированием новых политических партий, чтобы зайти в Раду уже под новыми флагами,

– комментирует ситуацию Егоров.

Виктор Таран, политический эксперт, основатель Центра "Эйдос", напротив считает, что никаких оснований для перевыборов пока нет, потому что у Зеленского не осталось союзников, которые бы помогли ему реализовать этот сценарий. Он добавляет, что не стоит забывать о спикере парламента Дмитрии Разумкове, который является ключевым лицом для запуска перевыборов.

"Не секрет, что Разумков активно работает над развитием собственного политического проекта, куда планирует забрать с собой часть действующих депутатов. Однако для полноценного запуска своей партии ему нужно еще минимум 3-4 месяца. За это время он планирует получить системное финансирование и полноценно развернуть партийные ячейки. Поэтому перевыборы в парламент стоит ожидать не раньше осени 2021 года, когда все ключевые игроки будут готовы к переформатированию политической карты стране", – отметил Таран.

Антон Красов, эксперт по конституционному праву, говорит, что в случае досрочных выборов в парламент президент не только потеряет свое большинство, но и не может гарантировать себе коалицию с другими фракциями, поскольку точный электоральный расклад на следующих выборах пока неизвестен.

Президент будет пытаться до последнего взаимодействовать с нынешним составом парламента, где он имеет формальное большинство и неформальное влияние примерно на 180 депутатов. И только в случае полной блокировки всех его инициатив решит пойти на досрочные парламентские выборы. Это значит, что скорее всего, роспуск ВР в ближайшее время применен не будет,

– подытожил Красов.