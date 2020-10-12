На остановке возле села Большеорловское Нижегородской области юноша открыл огонь по автобусу из охотничьего ружья. Инцидент произошел, когда в населенный пункт прибыл едва ли не единственный общественный транспорт, который ходит до глубинки.

Именно из-за этого факта людей в салоне автобуса всегда немало. Убийца это стопроцентно осознавал и понимал, что в результате стрельбы будет много пострадавших, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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По данным следователей, 18-летний Даниил Монахов утром приехал к бабушке в деревню, но поссорился с ней и начал убивать людей.

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Первой жертвой россиянина стала его родственница. Схватив ружье, парень выстрелил из него в родную бабушку. Кроме того, он застрелил соседа, который вышел на звуки выстрелов.

Затем Монахов пошел на остановку общественного транспорта, где начал стрелять на поражение по автобусу. В результате нападения погибли четыре человека. Еще пятеро получили ранения.

Парня ищут спецназовцы

После дерзкого массового расстрела людей подросток сбежал в лес вместе с оружием. Как говорят российские полицейские, у него при себе есть два ружья и около 40 патронов к ним. Оружие, кстати, было официально зарегистрировано на Монахова.

В России – очередное массовое убийство / Фото российские СМИ

Сейчас в Нижегородской области объявлен план "Перехват". На въезде в ближайший густонаселенный город и выездах из села дежурят полицейские. Для розыска убийцы привлекли отряды СОБРа и "ОМОНа".

18-летний парень убил по меньшей мере пятерых человек / Фото российские СМИ

Скорее всего, к парню применят любимый российскими силовиками способ обезвреживания – расстрел.