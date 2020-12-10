В России на Байкале произошло сильное землетрясение магнитудой 7,6
Ранним утром 10 декабря по местному времени с эпицентром в Кабанском районе Бурятии (республика в России на берегу Байкала) произошло землетрясение. В эпицентре магнитуда составила 7,6, в остальных районах – от 5 до 6.
Подробнее о землетрясении в Бурятии
Землетрясение произошло примерно в 5:45 утра 10 декабря (23:45 9 декабря по Киеву). Также подземные толчки ощутили жители соседней Иркутской области. Их сила составляла 5 – 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области .
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По данным спасателей, пока информации ни о разрушениях, ни о пострадавших нет. Все жилые и промышленные объекты работают, как и раньше. Говорится как о Иркутскую области, так и о Бурятии.
Тем временем, в Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности. А дежурные службы города начали сбор информации о последствиях землетрясения.
Управление МЧС в Бурятии в свою очередь сообщило, что эпицентр землетрясения находился в дельте реки Селенга, впадающей в Байкал – в 16 километрах северо-западнее поселка Дубинино. Сила толчков, по их данным, составила 5,5 балла.
Данные о бурятском землетрясение 10 декабря / Взято из российских СМИ
Толчки ощущали в таких районах Бурятии:
- Кабанском,
- Прибайкальском,
- Иволгинском,
- Згуровском,
- Селенгинском,
- Тарбагатайском.
Кроме того, землетрясение почувствовали жители Улан-Удэ.
На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра сообщают, что эпицентр землетрясения находился в 88 километрах от Улан-Удэ и в 41-м – от Кабанска. Магнитуда составила 5,3.
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Где располагается Бурятия / Карта
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