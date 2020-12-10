Ранним утром 10 декабря по местному времени с эпицентром в Кабанском районе Бурятии (республика в России на берегу Байкала) произошло землетрясение. В эпицентре магнитуда составила 7,6, в остальных районах – от 5 до 6.

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Землетрясение произошло примерно в 5:45 утра 10 декабря (23:45 9 декабря по Киеву). Также подземные толчки ощутили жители соседней Иркутской области. Их сила составляла 5 – 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области .

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По данным спасателей, пока информации ни о разрушениях, ни о пострадавших нет. Все жилые и промышленные объекты работают, как и раньше. Говорится как о Иркутскую области, так и о Бурятии.

Тем временем, в Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности. А дежурные службы города начали сбор информации о последствиях землетрясения.

Управление МЧС в Бурятии в свою очередь сообщило, что эпицентр землетрясения находился в дельте реки Селенга, впадающей в Байкал – в 16 километрах северо-западнее поселка Дубинино. Сила толчков, по их данным, составила 5,5 балла.



Данные о бурятском землетрясение 10 декабря / Взято из российских СМИ

Толчки ощущали в таких районах Бурятии:

Кабанском,

Прибайкальском,

Иволгинском,

Згуровском,

Селенгинском,

Тарбагатайском .

Кроме того, землетрясение почувствовали жители Улан-Удэ.

На сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра сообщают, что эпицентр землетрясения находился в 88 километрах от Улан-Удэ и в 41-м – от Кабанска. Магнитуда составила 5,3.

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Где располагается Бурятия / Карта