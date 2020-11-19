В российском Владивостоке бетонная плита сорвалась с крыши многоэтажки и упала на припаркованную машину. Владельцу разбитого Nissan X-Trail чудом удалось выжить.

Плита упала на авто: как все произошло

Пользователи публикуют в сети видео инцидента, который случился 19 ноября во Владивостоке. Об этом сообщает "Медуза".

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На ролике заметно, как мужчина чистит машину от снега, а потом поднимает свой взгляд вверх и отбегает. Следующий кадр – на автомобиль падает большая бетонная плита.

Владелец машины рассказал, что успел отбежать, потому что услышал "скрежет наверху". Он также отметил, что купил авто Nissan X-Trail только 2 недели назад.

Что известно о причине инцидента

По предварительной информации, на машину упало покрытие вентиляционной шахты, его якобы сорвали обледеневшие провода. Накануне в Приморье шел сильный ледяной дождь, из-за которого более 100 тысяч человек остались без электричества.

Интересно, что после обнародования в сети видео пользователи начали присылать мужчине деньги на новую машину.

В России на автомобиль упала плита: смотрите видео