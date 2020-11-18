Участника организации "Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем российские тюремщики поместили в штрафной изолятор. Мать политзаключенного настаивает, что у него вирус.

Теймуру Абдуллаеву не оказали медицинской помощи, его состояние ухудшается. Об этом сообщила в фейсбуке мать осужденного Абдуллаева Диляра.

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Что написала мать осужденного Теймура Абдуллаева

По словам женщины, ее сын подхватил смертельно опасный вирус. У него высокая температура, но тюремщики не оказали ему медицинской помощи. Зато Теймура перевели в штрафной изолятор. Женщина уверена, что карательная российская система безжалостно убивает ее сына.

На инцидент отреагировала украинский омбудсмен

Людмила Денисова заявила, что такие действия руководства учреждения приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению. Также она добавила, что права крымского татарина Теймура Абдуллаева систематически нарушаются. Ранее его также безосновательно удерживали в ШИЗО.

Украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием немедленно обеспечить восстановление прав Теймура Абдуллаева.

Призываю прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи и надлежащие условия содержания,

– написала Денисова в Фейбуке.

Что известно об осуждении Теймура Абдуллаева

Россия в 2016 году обвинила Теймура Абдуллаева и ряд крымских татар в "экстремизме и терроризме". Все они были участниками запрещенной в России и оккупированном Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Абдуллаеву 16 с половиной лет заключения.