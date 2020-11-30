В одном из детских домов в Нижегородской области России руководство готовится отпраздновать День матери. В то же время детей, оставшихся без родителей по тем или иным причинам, никто не спрашивал о желании участвовать и их "заставляют петь песни о маме".

Детали скандала в нижегородском детдоме

Некоторые здешние воспитанники имеют сложные отношения со своими родителями, и им трудно воспринимать такое мероприятие. Но поскольку они – еще маленькие, отказаться не смогли. Поэтому им пришлось быть на репетициях, из которых они шли со слезами. Об этом рассказала председатель фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова в эфире телеканала "Дождь".

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Можно сделать любой праздник. Праздники не следует запрещать. Но следует делать с учетом своего профессионализма и учитывая то, что дети пережили травмирующий опыт. Ни одного ребенка в детдоме без такого опыта нет,

– подчеркнула она.

По ее словам, формировать семейные ценности и говорить с детьми об их родителях нужно. Но это следует делать правильно.

К слову, сама Ефимова собиралась приехать в детдом, несмотря на отказ дирекции. Позже дети написали ей, что концерт отменили. Впоследствии стало известно, что репетицию просто записали на видео, и показали этот концерт отдельно по группам.

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Кто виноват в такой ситуации

Ефимова считает, что причина инцидента - в руководстве детдома. Она отмечает, что это заведение живет по своим законам - здесь дети не понимают, что можно делать в детдоме некоторые вещи. К примеру, принимать душ и пить чай. Все это в заведении проходит по графику.

В Министерстве образования в регионе уже отреагировали на событие и заявили, что проведут проверку. Также этим делом заянялася региональная прокуратура.