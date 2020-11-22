В российском Томске 6-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа. После падения она встала и пошла домой.

Видео случая, который мог закончиться трагически, но стал настоящим чудом, опубликовали в телеграмм-канале Baza.

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В городе Томск, что в России, 6-летняя девочка выпала из окна дома, а именно с 4-го этажа. Она приземлилась в кучу снега.

На видео заметно, что ребенок сначала немного полежал, потом встал и пошел домой.

Впоследствии родители отвезли ее в больницу. Медики диагностировали у девочки несколько переломов и сотрясение мозга.

Полицейские начали расследовать этот инцидент.

Обратите внимание! Еще одно чудо произошло в турецком городе Измир. Там 3 ноября спасли 4-летнюю девочку по имени Айла. После землетрясения 30 октября она провела под обломками здания 91 час.

Девочка упала в снег с 4-го этажа и осталась жива: смотрите видео