В России маленькая девочка упала с 4-го этажа, а потом встала и пошла: невероятное видео
В российском Томске 6-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа. После падения она встала и пошла домой.
Видео случая, который мог закончиться трагически, но стал настоящим чудом, опубликовали в телеграмм-канале Baza.
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В городе Томск, что в России, 6-летняя девочка выпала из окна дома, а именно с 4-го этажа. Она приземлилась в кучу снега.
На видео заметно, что ребенок сначала немного полежал, потом встал и пошел домой.
Впоследствии родители отвезли ее в больницу. Медики диагностировали у девочки несколько переломов и сотрясение мозга.
Полицейские начали расследовать этот инцидент.
Девочка упала в снег с 4-го этажа и осталась жива: смотрите видео
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