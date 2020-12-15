В России в республике Башкортостан произошел пожар в доме престарелых. В результате по меньшей мере 11 человек погибли. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района.

Детали инцидента

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании примерно в 3 ночи по местному времени. В этот момент в доме находились 16 человек. Об этом сообщает управление МЧС в Башкортостане.

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Глава района Ильдар Нафикова сообщил, что 5 человек удалось спасти. Четверо из них покинули здание самостоятельно. Все они не получили ни травм, ни ожогов. К сожалению, тела остальных 11 обнаружили спасатели во время тушения пожара.

Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составляла 72 квадратных метра. В 6:00 по местному времени было объявлено о полной ликвидации пожара.

По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело, также к проверке подключилась прокуратура. Кроме того, в Абзелиловском районе из-за события ввели режим чрезвычайной ситуации.

Относительно дома престарелых, то его официальное его название – Дом милосердия. В сети сообщают, что он помогал людям с инвалидностью, наркозависимым и душевнобольным. Однако пансионат не имел лицензии на постоянное проживание людей, а только мог оказывать социальные услуги.

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