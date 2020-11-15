В Иркутской области России коммунальщики взялись посыпать дорогу песком, потому что выпал снег и образовалась гололедица. Впрочем, закончилось это довольно интересно: вместе с песком на дорогу высыпали человеческие останки – кости и черепа.

Интересную находку обнаружили на дороге рядом с городом Киренск Иркутской области, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT. Интересно В Китае мужчина буквально лопнул от злости из-за поражения в игре Новостной канал, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в целом на дороге обнаружили останки сразу трех разных людей. Причины такого неоднозначного инцидента объясняют тем, что на том месте, где коммунальщики брали песок, расположенное старое кладбище. Российские правоохранители расследуют этот инцидент.

Человеческие останки обнаружили на песке, которым посыпали дорогу в России / Фото LIFE SHOT Город Киренск в Иркутской области России: карта