В России тюремный надзиратель избил украинского политзаключенного Шумкова
В ночь на 1 ноября в российской колонии в Тверской области жестоко избили украинского политзаключенного Александра Шумкова. Сделал это работник колонии. Родные украинца убеждены: таким образом российские палачи хотят спровоцировать парня.
При каких обстоятельствах работник колонии избил Александра, пока неизвестно. Об этом рассказала тетя пленника Людмила Шумкова в своем фейсбуке.
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Все действия правоохранителей и спецслужб России, по моему мнению, направлены на провокации с целью открытия еще одного уголовного дела против Саши,
– заявила тетя политзаключенная.
По ее словам, россияне уже неоднократно угрожали Александру Шумкову тем, что он "может больше не уехать живым" из России обратно в Украину.
Также женщина рассказала, что российские палачи пытались давить и на самих россиян – тех немногих, которые поддерживали украинца письмами.
"Учитывая, что все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня, и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации, вероятнее всего, будут усиливаться", – заявила Людмила Шумкова.
Она обратилась в офис президента, МИД и к омбудсмену Людмиле Денисовой, чтобы они проследили, чтобы Александр мог вернуться домой, а не получил еще один срок.
Коротко об Александре Шумкове:
- Это 31-летний украинский общественный деятель, работник Вооруженных сил Украины. В России его называют "личным телохранителем Дмитрия Яроша". За это его и осудили
- Правда, даже здесь у россиян судебное дело "шито" несовершенно – Александр покинул "Правый сектор" еще до того, как в России его признали "экстремистским", а закон обратного действия не имеет.
- Александра Шумкова российские спецслужбы похитили с территории Украины в 2017 году, а уже в декабре 2018-го осудили на 4 года. Поэтому почти половину своего незаконного срока он уже отбыл.
- Парня неоднократно уже били в СИЗО, провоцируя его, чтобы впаять новый срок. Ему также выписали 25 взысканий, как со "злостного нарушителя дисциплины". Впрочем он тогда стал личным врагом русских тюремщиков, поскольку смог выиграть против них суд в России.
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