В ночь на 1 ноября в российской колонии в Тверской области жестоко избили украинского политзаключенного Александра Шумкова. Сделал это работник колонии. Родные украинца убеждены: таким образом российские палачи хотят спровоцировать парня.

При каких обстоятельствах работник колонии избил Александра, пока неизвестно. Об этом рассказала тетя пленника Людмила Шумкова в своем фейсбуке.

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Все действия правоохранителей и спецслужб России, по моему мнению, направлены на провокации с целью открытия еще одного уголовного дела против Саши,

– заявила тетя политзаключенная.

По ее словам, россияне уже неоднократно угрожали Александру Шумкову тем, что он "может больше не уехать живым" из России обратно в Украину.

Также женщина рассказала, что российские палачи пытались давить и на самих россиян – тех немногих, которые поддерживали украинца письмами.

"Учитывая, что все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня, и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации, вероятнее всего, будут усиливаться", – заявила Людмила Шумкова.

Она обратилась в офис президента, МИД и к омбудсмену Людмиле Денисовой, чтобы они проследили, чтобы Александр мог вернуться домой, а не получил еще один срок.

Коротко об Александре Шумкове: