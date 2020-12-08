На Камчатке начал извержение стратовулкан Ключевская Сопка. Поток лавы из его жерла уже спустился по южному склону вниз на 1,5 километра.

Такое расстояние поток лавы преодолел за несколько часов. Об этом пишет "Камчатка-информ" со ссылкой на Камчатскую вулканологическую станцию Института вулканологии и сейсмологии ДСВ РАН.

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8 декабря ночью на южный склон Ключевского вулкана начал выливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 километра. В это же время лавовый поток в Апахончисском желобе на северо-восточном склоне резко уменьшил интенсивность,

– сообщили на станции.

Ученые также предполагают, что южная оконечность Ключевской Сопки могла обвалиться.

Извержение вулкана Ключевская Сопка / Фото Getty images

Интересно, что извержение вулкана в России возобновилось после двухмесячного перерыва. Ранее он также проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Извержение вулкана Ключевская Сопка: видео

Что еще известно о вулкане Ключевская Сопка:

Это стратовулкан, расположенный на восточном побережье полуострова Камчатка.

Он имеет высоту 4 754 метра, является самым высоким и активным вулканом Евразии. На его вершине лежат вечные снега и ледники. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

Мощное извержение 2005 года вызвало проседание сопки примерно на 50 метров: с 4 800 до 4750 метров.

В 120 километрах от вулкана расположен поселок Усть-Камчатск, а вот ближе всего к вулкану располагается поселение Ключи.

Ключевская Сопка на карте: