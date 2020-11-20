В российской республике Сакха погибли 6 человек, которые 18 ноября выпили спиртсодержащий антисептик для рук. Еще 3 человека сейчас находятся в больнице. Они в крайне тяжелом состоянии.

В России люди пьют антисептики 5-литровую канистру "каждого антисептика для обработки рук" жители Таттинского района купили в одном из местных магазинов. Об этом сообщает Интерфакс. Читайте также В России пассажира маршрутки убили из-за просьбы надеть маску Что известно о пострадавших: 3 человека умерли сразу, как выпили антисептик;

остальные 3 – умерли в больнице;

еще 3 сейчас находятся в медицинском учреждении. Правоохранители открыли уголовное производство за смерть по неосторожности. Остаток антисептика из магазина изъяли на экспертизу. Обратите внимание! За сутки 19 ноября в России зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 24 318. В общем COVID-19 в государстве инфицировались 2 039 926 человек. Россия находится на 4 месте среди стран мира по количеству зараженных. Заметим, это не впервые в России люди умирают из-за употребления вместо алкоголя других спиртосодержащих веществ. Отравление россиян "боярышником" В декабре 2016 года 123 жителя российского Иркутска отравились настойкой для ванны "боярышник".

В том числе 78 из них умерли.

Все потому, что в веществе вместо этилового спирта был смертельно опасный метиловый.

Тогда во всей области ввели режим чрезвычайного положения.

После инцидента в России ужесточили административную ответственность за нарушения при производстве и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.