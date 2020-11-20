В России люди выпили канистру антисептика: есть погибшие
В российской республике Сакха погибли 6 человек, которые 18 ноября выпили спиртсодержащий антисептик для рук. Еще 3 человека сейчас находятся в больнице. Они в крайне тяжелом состоянии.
В России люди пьют антисептики
5-литровую канистру "каждого антисептика для обработки рук" жители Таттинского района купили в одном из местных магазинов. Об этом сообщает Интерфакс.
Читайте также В России пассажира маршрутки убили из-за просьбы надеть маску
Что известно о пострадавших:
- 3 человека умерли сразу, как выпили антисептик;
- остальные 3 – умерли в больнице;
- еще 3 сейчас находятся в медицинском учреждении.
Правоохранители открыли уголовное производство за смерть по неосторожности. Остаток антисептика из магазина изъяли на экспертизу.
Заметим, это не впервые в России люди умирают из-за употребления вместо алкоголя других спиртосодержащих веществ.
Отравление россиян "боярышником"
- В декабре 2016 года 123 жителя российского Иркутска отравились настойкой для ванны "боярышник".
- В том числе 78 из них умерли.
- Все потому, что в веществе вместо этилового спирта был смертельно опасный метиловый.
- Тогда во всей области ввели режим чрезвычайного положения.
- После инцидента в России ужесточили административную ответственность за нарушения при производстве и продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Поделиться новостью