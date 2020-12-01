Следственный комитет России массово вызывает пожилых жителей Волгоградской области, которые могли видеть нацистские преступления, на допрос. Они получают повестки, чтобы дать показания по делу о событиях во время Сталинградской битвы.

Их рассылают по всей России. О полученных повестках рассказали сами местные жители, говорится на российском портале "Новая газета".

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Повестки для пенсионеров

На документ с призывом на допрос случайно наткнулся внук 94-летнего дедушки Василия. Он этим возмущен, поскольку считает, что следственные действия – излишни. А эту работу следовало бы доверить историкам и архивистам.

Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей, о Сталинграде, нужно вызвать его на допрос к следователю. Можно было бы пригласить моего дедушку на разговор, но не на следственные действия,

– считает внук Денис Чистяков.

По его словам, родственники не стали говорить пенсионеру о вызове на допрос, поскольку переживают за его здоровье.



Повестка, которая пришла на имя пенсионера / Фото " Нового времени"

Что известно о повестке

В ней говорится о том, что завели уголовное дело по факту "убийства немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками не меньше чем 1 700 советских мирных граждан". Период оккупации происходил с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Пожилого мужчину следователи попросили явится на допрос в качестве свидетеля 1 декабря.

Следователи сообщили, что такие "приглашения" рассылают по всей России. Только в Центральном районе Волгограда их получили 80 человек. Многие родственники пожилых людей звонят и говорят, что их никто не собирается идти ни на какие допросы.