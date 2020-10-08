В России произошло еще одно самосожжение за неделю: в центре Санкт-Петербурга мужчина взял в руки плакат с надписью "С днем рождения, господин президент" и поджег себя. Его спасли прохожие, но 50% ожогов тела он уже получил.

Детали жуткого инцидента рассказали в местном издании " Мегаполис ". В центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте мужчина поджег себя.

Читайте также Pussy Riot поздравили Путина флагами ЛГБТ: участников акции задержали

Причем сначала очевидцы, которых вокруг было много, даже не обратили внимание на горящего мужчину . Лишь впоследствии, когда огонь охватил голову и плечи, его бросились спасать.

Сейчас пострадавший в больнице с ожогами на 50% тела . По непроверенной информации, ему 70 лет и он директор одного из риэлтерских агентств города.

Точно не известно, почему человек пошел на акт самосожжения. По словам свидетелей и информацией из видео, он поджег себя в знак протеста, кричал что-то про день рождения Путина и подарок для него.

В руках мужчины был плакат с надписью "С днем рождения, господин президент" (президенту России Владимиру Путина 7 октября исполнилось 68 лет).

Самосожжение в Санкт-Петербурге: видео только 18+