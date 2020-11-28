Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что с Россией надо общаться с позиции силы. В России обиделись и обвинили немку в том, что она ведет себя как "ученица начальной школы".

Крамп-Карренбауэр выступала в немецком парламенте в среду, 25 ноября. Глава Минобороны тогда заявила, что с Россией следует взаимодействовать с позиции силы – ведь это "добрая традиция немецкой внешней политики".

Минобороны России двое суток подумало и таки решило отреагировать агрессивно, как пишут в dpa и Zeit .

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Официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Крамп-Карренбауэр ведет себя как "ученица начальной школы, которая компенсирует незнание предмета громкостью сказанного абсурда".

Более того, Конашенков, намекая на Вторую мировую войну, сказал: попытки Германии действовать в сторону России с позиции силы "привели к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа".

Проще говоря, российское минобороны считает немецкое минобороны школярским и некомпетентным в вопросах безопасности.

А Крамп-Карренбауэр, мол, не способна предложить что-то важное для реального укрепления безопасности в Европе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, к слову, во время своего выступления в парламенте отмечала, что российская угроза стала более выразительной. Россия "вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил" и "имеет новые виды вооружений".