В Кремле есть 2 группы: одна хочет войны, а другая мечтает избавиться от Донбасса – Арестович
Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций в формате видеоконференции обсудили "План действий по Донбассу", освобождения удерживаемых и КПВВ. В результате сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы контрольно-пропускных пунктов въезда – выезда.
Советник делегации по информационной политике в ТКГ Алексей Арестович сказал, что у российской стороны странная реакция на "План действий по Донбассу". Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Воюют разные группы Кремля
По его словам, есть впечатление, что в России воюют между собой различные башни Кремля. Ведь во время разных заседаний представители Кремля говорят разную информацию.
Есть впечатление, что в Кремле есть 2 группы: одна хочет войны, а другая мечтает избавиться от Донбасса,
– отметил Арестович.
Россия пока не открывает КПВВ
Также эксперт добавил, что на заседании стороны продвинулись по вопросу открытия КППВ на Донбассе. Но дело в том, что Россия пока не открывает пункты въезда – выезда, ссылаясь на технические проблемы.
Открытие КПВВ на Донбассе: что известно
- Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ боевиков открыть пункты со своей стороны.
- Российская сторона утвердила, что этот шаг Украина с ними не согласовала.
- Несмотря на такую позицию оккупантов, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на подконтрольной правительству территории работают ежедневно с 08: 00 до 16: 00.
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