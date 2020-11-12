Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций в формате видеоконференции обсудили "План действий по Донбассу", освобождения удерживаемых и КПВВ. В результате сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы контрольно-пропускных пунктов въезда – выезда.

Советник делегации по информационной политике в ТКГ Алексей Арестович сказал, что у российской стороны странная реакция на "План действий по Донбассу". Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Воюют разные группы Кремля

По его словам, есть впечатление, что в России воюют между собой различные башни Кремля. Ведь во время разных заседаний представители Кремля говорят разную информацию.

Есть впечатление, что в Кремле есть 2 группы: одна хочет войны, а другая мечтает избавиться от Донбасса,

– отметил Арестович.

Напомним. Украинская сторона подготовила для ТКГ " План действий по Донбассу" с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года. Это нужно для того, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Россия пока не открывает КПВВ

Также эксперт добавил, что на заседании стороны продвинулись по вопросу открытия КППВ на Донбассе. Но дело в том, что Россия пока не открывает пункты въезда – выезда, ссылаясь на технические проблемы.

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