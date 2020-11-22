Новая президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские войска должны уйти из Приднестровья. В России не замедлили с реакцией: мол, такой шаг может привести к дестабилизации в регионе.

Что говорят в России о Приднестровье после победы Санду

Россия считает, что если заберет своих военных из Приднестровья, регион может дестабилизироваться. Такое мнение высказал заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин российскому РБК .

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Молдова может пойти на силовой сценарий

Пока российские СМИ с помощью специалистов и экспертов транслируют в медиапространство первичные месседжи, за которыми последует официальная реакция власти. Сейчас главный месседж, озвученный Храмчихиным, таков:

После победы проевропейской Санду на президентских выборах Молдова может попытаться силой вернуть Приднестровье. А помогать ему в этом будут, конечно же, Украина и Румыния.

При этом Храмчихин намекнул, что выводить (если это действительно произойдет) войска из Приднестровья Россия не будет через территорию Украины – мол, из-за сложных "юридические аспекты процесса" (вероятно, "аспектами" эксперт назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе, учиненных Россией).

Приднестровье России не нужно

Второстепенный месседж, который озвучил Храмчихин: Приднестровье – бремя для России. Нет, мол, общей границы, выхода к морю, а еще и под боком "враждебная Украина". "Ничего, кроме проблем, оно нам не создает" , – сказал политолог.

При этом, к сожалению, забыл уточнить: что, собственно, изменилось за годы пребывания российских войск в Приднестровье? Разве раньше Россия имела с ним общую границу? Или Приднестровье ранее имело выход к морю?

Но выводить войска из Приднестровья Россия не хочет

Тем не менее – и об этом был третий месседж Храмчихина – Россия, реагируя на вероятное требование вывести войска из Приднестровья, "постарается как-то этого избежать".