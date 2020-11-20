В России пассажира маршрутки убили из-за просьбы надеть маску
В Санкт-Петербурге 17 ноября мужчину убили за то, что он попросил пассажиров маршрутки надеть маски. Подозреваемого уже задержали.
Детали трагедии
Вечером мужчина возвращался домой. В маршрутке он попросил 2 пассажиров (мужчину и женщину) надеть защитную маску. Об этом сообщает ТАСС.
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Однако замечания возмутило пассажиров. Между ними и мужчиной вспыхнул конфликт, который продолжился и на улице. В конце концов, мужчину, попросившего надеть маски, убили ножом в спину.
Полиция города заявила, что подозреваемого ранее судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Задержан уроженец Оренбургской области – 40-летний мужчина. По версии полиции, задержанный непосредственно нанес ножевое ранение погибшему,
– говорится в сообщении.
Что известно о погибшем
- Мужчине было 53 года.
- Он работал заместителем директора научного центра.
- Жил в Ленинградской области.
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