В Санкт-Петербурге 17 ноября мужчину убили за то, что он попросил пассажиров маршрутки надеть маски. Подозреваемого уже задержали.

Детали трагедии

Вечером мужчина возвращался домой. В маршрутке он попросил 2 пассажиров (мужчину и женщину) надеть защитную маску. Об этом сообщает ТАСС.

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Однако замечания возмутило пассажиров. Между ними и мужчиной вспыхнул конфликт, который продолжился и на улице. В конце концов, мужчину, попросившего надеть маски, убили ножом в спину.

Полиция города заявила, что подозреваемого ранее судили за незаконный сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержан уроженец Оренбургской области – 40-летний мужчина. По версии полиции, задержанный непосредственно нанес ножевое ранение погибшему,

– говорится в сообщении.

Что известно о погибшем

Мужчине было 53 года.

Он работал заместителем директора научного центра.

Жил в Ленинградской области.

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