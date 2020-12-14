В Екатеринбурге врач детской поликлиники приехала на вызов к ребенку, но перепутала двери и постучала к соседям. Из-за этого нетрезвый хозяин квартиры сломал женщине нос. Его забрала полиция, а врачу пришлось обратиться за медицинской помощью.

Такое преступление мужчина совершил не первый раз, ранее его уже привлекали к ответственности за избиение человека. Информация об этом появилась в российских СМИ, сообщает 24 канал.

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Что известно об инциденте

Происшествие произошло в российском Екатеринбурге утром 12 декабря по адресу переулок Трамвайный, 3.

Врач-педиатр приехала на вызов к больному ребенку и случайно постучала в соседнюю дверь.

С дома вышел нетрезвый 46-летний мужчина, которому не понравилось, что его побеспокоили.

Он набросился на женщину с кулаками, избил ее и сломал нос.

Соседи вызвали полицию, которая забрала буйного мужчину в отделение №3.

Врача госпитализировали в нейрохирургическое отделение.



В России нетрезвый мужчина сломал нос врачу / Фото E1.RU

Что сообщили в полиции

По факту нападения на женщину-врача детской поликлиники полицейские возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Согласно уголовному кодексу России мужчине грозит 3 года лишения свободы.

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