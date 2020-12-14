Перепутала двери: в России пьяный мужчина сломал нос детскому врачу – фото
В Екатеринбурге врач детской поликлиники приехала на вызов к ребенку, но перепутала двери и постучала к соседям. Из-за этого нетрезвый хозяин квартиры сломал женщине нос. Его забрала полиция, а врачу пришлось обратиться за медицинской помощью.
Такое преступление мужчина совершил не первый раз, ранее его уже привлекали к ответственности за избиение человека. Информация об этом появилась в российских СМИ, сообщает 24 канал.
Читайте также В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал всех взорвать: видео
Что известно об инциденте
- Происшествие произошло в российском Екатеринбурге утром 12 декабря по адресу переулок Трамвайный, 3.
- Врач-педиатр приехала на вызов к больному ребенку и случайно постучала в соседнюю дверь.
- С дома вышел нетрезвый 46-летний мужчина, которому не понравилось, что его побеспокоили.
- Он набросился на женщину с кулаками, избил ее и сломал нос.
- Соседи вызвали полицию, которая забрала буйного мужчину в отделение №3.
- Врача госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
В России нетрезвый мужчина сломал нос врачу / Фото E1.RU
Что сообщили в полиции
По факту нападения на женщину-врача детской поликлиники полицейские возбудили уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. Согласно уголовному кодексу России мужчине грозит 3 года лишения свободы.
Курьезные новости из России
- Россиянин 53 года жил с монетой в носу, потому что в детстве побоялся рассказать маме и забыл.
- Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Они позвонили политику от имени эко-активистки Греты Тунберг и предложили "покинуть НАТО".
- В российском Оренбурге мужчина случайно поджег себя в лифте и чуть не сгорел заживо.
- Российские попы предостерегли верующих не изгонять самостоятельно бесов из людей.
Поделиться новостью