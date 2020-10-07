Собаки связаны с Сатаной: в России студентам провели лекцию об опасности этих животных
Преподавательница одного из российских колледжей прочитала студентам лекцию об опасности собак. По ее словам, эти домашние животные связаны с Сатаной и могут снять скальп с маленького ребенка.
Студенты записали высказывания преподавательницы и опубликовали в различных соцсетях аудио- и видеодоказательства. Об этом пишет Лента.ру.
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Преподавательница рассказала второкурсникам, что дома могут жить только коты, ведь собаки ассоциируются со злом и создают негативную атмосферу в семье.
Она также рассказала, что эти домашние животные могут даже убить маленьких детей, так как способны снять скальп с них. Женщина объяснила это тем, что собаки – "ревнивые животные".
Как сообщают российские издания, речь идет о белгородском механико-техническом колледже. Такую лекцию преподавательница Александра Троицкая прочитала студентам 2 курса факультета туризма.
Что говорит сама преподавательница о лекции
Женщина объяснила, что такая лекция является частью воспитательного процесса. Поскольку дети сейчас очень сильно лелеют собак.
Кроме этого, она отметила, что всю эту информацию узнала от священников по телевидению и прочитала в книгах.
Российским студентам прочитали лекцию об опасности собак: