Лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что план действий по Донбассу в частности является и предпосылкой для встречи в нормандском формате. Первый президент Украины убежден: сейчас Россия уже "не в таком блестящем" положении, чтобы диктовать всем свои условия.

Сам план имеет более широкую задачу – обеспечение достижения мира на Донбассе. Об этом Леонид Кравчук рассказал в интервью изданию ТСН.

Интересно Просто вывести из Украины: Кравчук рассказал о своем видении наказаний для боевиков

Это глобальная задача для нас. И в этом перечне задач, которые будут решаться по пути к этой великой цели, конечно, есть задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне,

– рассказал глава украинской делегации.

Он анонсировал онлайн-встречу политических советников нормандской четверки, на которой и решится, состоится ли встреча 4 лидеров еще до конца 2020 года.

"Захочет ли Россия поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение в России сегодня, чтобы диктовать многим, в частности Украине, какие-то условия, и не идти на любые уступки", – убежден Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что Украину активно начинают вспоминать на западе. В частности, Джозеф Байден, которого недавно избрали будущим президентом США, в разговоре с европейскими лидерами дважды упомянул Украину среди горячих точек.

Думаю, это добрый знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что сейчас это не просто маленькая точка на карте – это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить,

– резюмировал первый президент Украины.



5 шагов плана действий относительно войны на Донбассе / Инфографика 24 канала