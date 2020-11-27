В России распространили фейк о Навальном: ссылались на вымышленное издание
Несколько российских СМИ распространили фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. В своих материалах журналисты ссылались на вымышленное немецкое издание.
Обнаружил фальшивую информацию независимый русскоязычный телеканал OstWest, работающий в Германии.
Что распространяли СМИ России в публикациях
- утверждали, что Юлия Навальная планирует выдвигаться в депутаты Госдумы России по указанию "иностранных кураторов".
- отмечали, что историю с отравлением Алексея Навального "Новичком" полностью выдумала команда оппозиционера. А канцлер Германии Ангела Меркель якобы стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского политика.
Что известно о сайте, который первым опубликовал статью
- Сначала публикацию разместили на сайте Abendlich Hamburg. Ее автором был некто по имени Маттиас Фритц.
- Однако телеканал OstWest обнаружил, что такой сайт не имеет свидетельства о регистрации СМИ, контактов и подписчиков в фейсбуке.
- Сам сайт Abendlich Hamburg появился в марте 2018 года. С первых дней существования он копировал материалы немецкой редакции Russia Today.
- В 2019 году сайт несуществующего немецкого издания использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ".
Как это комментирует Навальный
Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую придумывают, а затем перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание",
– заявил оппозиционер.
Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью "вымышленной".
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