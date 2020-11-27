Несколько российских СМИ распространили фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. В своих материалах журналисты ссылались на вымышленное немецкое издание.

Обнаружил фальшивую информацию независимый русскоязычный телеканал OstWest, работающий в Германии. Что распространяли СМИ России в публикациях утверждали, что Юлия Навальная планирует выдвигаться в депутаты Госдумы России по указанию "иностранных кураторов".

отмечали, что историю с отравлением Алексея Навального "Новичком" полностью выдумала команда оппозиционера. А канцлер Германии Ангела Меркель якобы стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского политика. Что известно о сайте, который первым опубликовал статью Сначала публикацию разместили на сайте Abendlich Hamburg. Ее автором был некто по имени Маттиас Фритц.

Однако телеканал OstWest обнаружил, что такой сайт не имеет свидетельства о регистрации СМИ, контактов и подписчиков в фейсбуке.

Сам сайт Abendlich Hamburg появился в марте 2018 года. С первых дней существования он копировал материалы немецкой редакции Russia Today.

В 2019 году сайт несуществующего немецкого издания использовал российский домен-сервис "РЕГ.РУ". Как это комментирует Навальный Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую придумывают, а затем перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание",

– заявил оппозиционер. Навальный назвал информацию, перепечатанную российскими изданиями, полностью "вымышленной". Обратите внимание! Недавно стало известно, что следы "Новичка", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, обнаружили не только на бутылке с водой. Немецкие эксперты нашли яд еще на нескольких предметах. Больше об отравлении оппозиционера читайте по ссылке.