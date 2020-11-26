В России рассказали о возможности возобновления диалога с США о Донбассе
Пока нет возможности прогнозировать возобновление диалога по мирному урегулированию на Донбассе между Россией и США. Руководство Соединенных Штатов – непредсказуемо.
В последнее время в Кремле не прогнозируют то, что касается двусторонних отношений с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство "РИА Новости".
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Мы не знаем – с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию,
– отметил Песков.
Представитель Кремля не уточнил, как долго может длиться период соответствующей непредсказуемости. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в целом вопрос о диалоге и урегулировании на Донбассе ведет заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Позиция США относительно Донбасса: последние новости
- Новоизбранный президент США Джо Байден 10 ноября сообщил, что готов участвовать в урегулировании военного конфликта на Донбассе.
- 12 ноября в Офисе Президента Украины заявили, что стратегическое партнерство с США существует, страна готова и в дальнейшем принимать участие в обеспечении национальной безопасности Украины.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России. Говорится о прекращении российской оккупации Крыма и вывода войск РФ с востока Украины.
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