Пока нет возможности прогнозировать возобновление диалога по мирному урегулированию на Донбассе между Россией и США. Руководство Соединенных Штатов – непредсказуемо.

В последнее время в Кремле не прогнозируют то, что касается двусторонних отношений с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство "РИА Новости".

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Мы не знаем – с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию,

– отметил Песков.

Представитель Кремля не уточнил, как долго может длиться период соответствующей непредсказуемости. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в целом вопрос о диалоге и урегулировании на Донбассе ведет заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Обратите внимание! Россия до сих пор остается едва ли не единственной страной в мире, которая не поздравила Джозефа Байдена в победе на выборах в США. Владимир Путин убежден, что пока рано кого-либо поздравлять.

Позиция США относительно Донбасса: последние новости