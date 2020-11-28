В России хотят создать свой ютуб. Его будут использовать для кремлевской пропаганды – чтобы не было никакого фильтрования, запретов и правил. Дело в том, что у ютуба, который существует, действует цензура касательно пропаганды Кремля.

Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям страны. Их попросили разработать отечественные видеохостинги, которые будут действовать для российских СМИ, сообщает УНИАН.

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Для чего российский ютуб

Дело в том, что ютуб неоднократно блокировал российские каналы, которые публиковали пропагандистские видео. Идеей создания российского ютуба россияне хотят этого избежать - никаких ограничений и запретов не будет.

Когда появилась идея

О такой идее в России заявили после того, как ютуб ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ Anna News. Там регулярно публиковали пропаганду.

Роскомнадзор просил представителей Google восстановить доступ к каналам агентства.

Блокировка российских ютуб-каналов: что известно