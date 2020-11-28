Кремлевская пропаганда без ограничений: в России создадут свой ютуб
В России хотят создать свой ютуб. Его будут использовать для кремлевской пропаганды – чтобы не было никакого фильтрования, запретов и правил. Дело в том, что у ютуба, который существует, действует цензура касательно пропаганды Кремля.
Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям страны. Их попросили разработать отечественные видеохостинги, которые будут действовать для российских СМИ, сообщает УНИАН.
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Для чего российский ютуб
Дело в том, что ютуб неоднократно блокировал российские каналы, которые публиковали пропагандистские видео. Идеей создания российского ютуба россияне хотят этого избежать - никаких ограничений и запретов не будет.
Когда появилась идея
О такой идее в России заявили после того, как ютуб ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ Anna News. Там регулярно публиковали пропаганду.
Роскомнадзор просил представителей Google восстановить доступ к каналам агентства.
Блокировка российских ютуб-каналов: что известно
- 20 мая 2020 года стало известно, что ютуб удалил аккаунт одного из российских телеканалов "Крым 24".
- В это же время видеохостинг заблокировал еще 2 информагентства Anna News и News-Front. Именно они специализируются на дезинформации и пропаганде.
- На этих каналах было сотни миллионов просмотров. "Крым24" пожаловался, что потерял еще более 30 тысяч подписчиков.
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