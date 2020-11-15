В России суд взял под стражу мэра Томска Ивана Кляйна на 2 месяца. Его обвиняют в превышении служебных полномочий в деле ОАО "Томское пиво".

Такое решение 14 ноября принял Кировский районный суд города Томска, который и возглавляет член путинской партии "Единая Россия". Об этом сообщает Интерфакс.

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Иван Кляйн будет находиться под арестом как минимум до 13 января 2021 года. Как сообщили в Следственном комитете России, сам мэр своей вины не признает.

Коротко о деле Кляйна: