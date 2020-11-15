В России взяли под арест мэра-"единоросса" Кляйна из-за дела "Томского пива"
В России суд взял под стражу мэра Томска Ивана Кляйна на 2 месяца. Его обвиняют в превышении служебных полномочий в деле ОАО "Томское пиво".
Такое решение 14 ноября принял Кировский районный суд города Томска, который и возглавляет член путинской партии "Единая Россия". Об этом сообщает Интерфакс.
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Иван Кляйн будет находиться под арестом как минимум до 13 января 2021 года. Как сообщили в Следственном комитете России, сам мэр своей вины не признает.
Коротко о деле Кляйна:
- Его обвиняют в превышении служебных полномочий. Мол, он прибег к махинациям со статусом земли компании "Томское пиво", которую сам мэр и контролирует.
- Иван Кляйн возглавляет 500-тысячный город Томск с 2013 года. До этого он был депутатом думы Томской области и гендиректором пивной компании.
- После прихода к власти он якобы перестал управлять компанией. Хотя на самом деле новым гендиректором стал максимально приближенный к нему человек – жена Галина Кляйн.
- Сам Иван Кляйн является членом партии "Единая Россия" с ее неизменным лидером Владимиром Путиным. Он имеет множество государственных и областных наград, в том числе орден "Лидер российской экономики" и звание "Лучшего менеджера России".
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