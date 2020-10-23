Российские ученые усовершенствовали метод отравления "Новичком": расследование СМИ
Российские ученые разработали новый метод отравления "Новичком". Теперь яд может попасть в организм человека с помощью нанокапсул.
Как усовершенствовали "Новичок"
В России усовершенствовали систему отравления. Об этом свидетельствуют данные расследования "Радио Свобода", Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.
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Отныне, нанокапсулы могут отсрочить действие яда и "замаскировать" его. Именно эти факторы выявили во время отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Где разрабатывали "Новичок"
Расследователи утверждают, что ведущую роль в этих разработках "Новичка" играет научный центр "Сигнал" в Москве. Однако формально заведение занимается экспортным контролем.
Кроме этого, к созданию яда может быть причастен Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал с директором и учеными "Сигнала", а также с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Институт связан с петербургской Военно-медицинской академией имени Кирова, которую окончил один подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мышкин. Чепур не раз звонил Мышкину, и его начальнику, генерал-майору Андрею Аверьянову.