Российские ученые разработали новый метод отравления "Новичком". Теперь яд может попасть в организм человека с помощью нанокапсул.

Как усовершенствовали "Новичок"

В России усовершенствовали систему отравления. Об этом свидетельствуют данные расследования "Радио Свобода", Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

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Отныне, нанокапсулы могут отсрочить действие яда и "замаскировать" его. Именно эти факторы выявили во время отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Где разрабатывали "Новичок"

Расследователи утверждают, что ведущую роль в этих разработках "Новичка" играет научный центр "Сигнал" в Москве. Однако формально заведение занимается экспортным контролем.

Кроме этого, к созданию яда может быть причастен Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал с директором и учеными "Сигнала", а также с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Институт связан с петербургской Военно-медицинской академией имени Кирова, которую окончил один подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мышкин. Чепур не раз звонил Мышкину, и его начальнику, генерал-майору Андрею Аверьянову.

Обратите внимание! Навального отравили в августе. Немецкие эксперты обнаружили в организме оппозиционера "Новичок". Впоследствии из-за этого ЕС наложил новые санкции на Россию. Подробнее об отравлении Навального читайте здесь.