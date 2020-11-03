Фигурантам резонансного дела Хизб ут-Тахрир в России вынесли приговор. Суммарно 3 крымчан приговорили к 42 годам лишения свободы.

Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает в фейсбуке "Крымская солидарность".

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На сколько заключили фигурантов дела Хизб ут-Тахрир

Рустем Эмирусеинов получил 17 лет строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме;

Арсен Абхаитов – 13 лет с двумя годами тюрьмы;

Эксендер Абдулганиев получил наименьший срок – 12 лет и также с двумя годами тюрьмы.

Как на это отреагировали в МИД Украины

Министерство выразило решительный протест из-за неправомерного решения суда.

Эти приговоры показывают, как государство-оккупант продолжает использовать "драконовские" нормы своего антитеррористического законодательства для политических преследований представителей крымскотатарского народа,

- говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что это инструмент запугивания и подавления любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму. Россия должна отменить решение суда и освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.

Международное сообщество Украины просит усилить давление на Россию из-за этого.