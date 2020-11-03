42 года в целом: в России вынесли приговор 3 крымчанам по делу Хизб ут-Тахрир
Фигурантам резонансного дела Хизб ут-Тахрир в России вынесли приговор. Суммарно 3 крымчан приговорили к 42 годам лишения свободы.
Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает в фейсбуке "Крымская солидарность".
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На сколько заключили фигурантов дела Хизб ут-Тахрир
- Рустем Эмирусеинов получил 17 лет строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме;
- Арсен Абхаитов – 13 лет с двумя годами тюрьмы;
- Эксендер Абдулганиев получил наименьший срок – 12 лет и также с двумя годами тюрьмы.
Как на это отреагировали в МИД Украины
Министерство выразило решительный протест из-за неправомерного решения суда.
Эти приговоры показывают, как государство-оккупант продолжает использовать "драконовские" нормы своего антитеррористического законодательства для политических преследований представителей крымскотатарского народа,
- говорится в сообщении.
В МИД отмечают, что это инструмент запугивания и подавления любых проявлений нелояльности к оккупационному режиму. Россия должна отменить решение суда и освободить незаконно удерживаемых граждан Украины.
Международное сообщество Украины просит усилить давление на Россию из-за этого.
Что известно о деле Хизб ут-Тахрир?
27 марта 2019 года ФСБ провела обыски в домах крымских татар. Тогда силовики задержали 24 активистов по подозрению в причастности к делу Хизб ут-Тахрир.
Позже в отделение ФСБ РФ попали Абхаитов, Эмирусеинов и Абдулганиев. Их обвинили в причастности к деятельности организации Хизб ут-Тахрир, которая в России запрещена.
Защита фигурантов дела неоднократно заявляла об ужасных условиях, в которых держат крымчан.
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