Украинского политзаключенного Александра Марченко в России 26 ноября приговорили к 10 годам лишения свободы. Мужчину обвинили в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.

Родные Марченко обращаются с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в фейсбуке написала жена политзаключенного Екатерина Марченко.

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Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И будто мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Даже не представляю, какие чувства сейчас обуревают Александра. Знаю только одно – он держится, потому что обладает невероятной силой воли,

– рассказала жена политзаключенного.

Кроме того, Марченко проинформировала о приговоре мужа офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств иностранных государств в Украине.

Что известно о задержании Марченко