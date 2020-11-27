В России вынесли приговор украинскому политзаключенному Марченко
Украинского политзаключенного Александра Марченко в России 26 ноября приговорили к 10 годам лишения свободы. Мужчину обвинили в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.
Родные Марченко обращаются с просьбой о помощи к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в фейсбуке написала жена политзаключенного Екатерина Марченко.
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Моему мужу, Александру Марченко, вынесли приговор 10 лет. И будто мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на какое-то чудо. Даже не представляю, какие чувства сейчас обуревают Александра. Знаю только одно – он держится, потому что обладает невероятной силой воли,
– рассказала жена политзаключенного.
Кроме того, Марченко проинформировала о приговоре мужа офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств иностранных государств в Украине.
Что известно о задержании Марченко
- Александра Марченко задержали в 2018 году на временно оккупированных территориях Донбасса.
- В течение месяца родные не знали, что Марченко находится. В то время боевики допрашивали и пытали пленника.
- Впоследствии его передали представителям ФСБ России.
- В 2019 году правозащитный центр "Мемориал" признал Марченко политзаключенным.
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